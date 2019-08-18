الوكالة الفلسطينية: 23 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين يوليو الماضى

صدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، في تقريرها الشهري، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين خلال شهر يوليو الماضي، وسجلت 23 انتهاكا بحقهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.



وبين التقرير الشهري لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال واصلت استهدافها واعتداءاتها اليومية بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل.



وذكرت أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب المبرح إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت 14 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات 8 حالات، فيما سجلت حالة اعتداء واحدة على المؤسسات والمعدات الصحفية.



وبينت أنه بتاريخ 5-7-2019 استهدفت قوات الاحتلال المصوّر سامي مصران بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، أصابته في صدره، أثناء تغطيته المسيرة السلمية على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.



وبتاريخ 6-7-2019، استهدفت قوات الاحتلال الصحفي الحر عطا باسل فوجو، بقنبلة غاز إصابته في الساق اليسرى، ووصفت حالته بالطفيفة، خلال تغطيته المسيرات في بلدة الشوكة شرق محافظة رفح.