وزير التعليم العالي يهدي السيسي درع عيد العلم

أهدى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، درع عيد العلم، اليوم الأحد.



وقال وزير التعليم العالي، إنه تم دعم أكثر من 90 شركة تكنولوجية واستكمال مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات، وأن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى 23.6 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام الماضي.



كما أوضح أنه تم البدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوحيد امتحانات الجامعات من كليات الطب، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات، مضيفا أنه تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.