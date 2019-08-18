التعليم العالى: 27 مشروعا قوميا فى التعليم والبحث العلمى

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن احتفال الدولة المصرية بعيد العلم تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالعلم والعلماء.



وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تمكنا من السير بخطوات واسعة في 27 مشروعا قوميا في التعليم والبحث العلمي.

