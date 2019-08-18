طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان الدور الثاني، لمادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي 1334 طالبا وطالبة، والتربية الوطنية بعدد 615 طالبًا.



فيما يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الإنجليزية"، والتربية والوطنية.



كما يواصل الطلاب المكفوفون امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويؤدون امتحاني اللغة العربية "ورقة ثانية"، والتربية الوطنية".



يذكر أن إجمالي عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالبا وطالبة داخل 278 لجنة على مستوى الجمهورية.



