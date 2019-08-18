التعليم العالي: توحيد امتحانات كليات الطب بالجامعات

قال وزير التعليم العالي اليوم الأحد، خلال مشاركته في الاحتفال بعيد العلم في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم البدء في تنفيذ توحيد امتحانات الجامعات من كليات الطب وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.



وأضاف أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل 23.6 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام الماضي، فضلا عن أنه تم إنشاء عدد من مراكز التميز في علم الطاقة والعلوم الزراعية، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات في مجال البحث مثل إنشاء معهد بحوث المياه الذي يواكب المراكز العالمية، فضلا عن البدء في مشروع إنشاء وكالة الفضاء المصرية، كما تم دعم أكثر من 90 شركة تكنولوجية في مصر.