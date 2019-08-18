التعليم العالي: إنشاء فروع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية

قال وزير التعليم العالي اليوم الأحد، خلال مشاركته في الاحتفال بعيد العلم في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك ثلاث جامعات تكنولوجية سوف تعمل في العام الدراسي الجديد.



وأضاف أنه تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية.



وأشار إلى أنه يوجد 113 مستشفى جامعي، تشارك في تحقيق الرؤية السياسية في إطار استراتيجية 2030، حيث تم إطلاق حملات الكشف عن الأمراض السارية وغيرها من الحملات الصحية التوعوية فضلا عن حملات صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي.