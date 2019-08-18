اليوم.. قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالسعودية براتب 10 آلاف جنيه

تبدأ وزارة القوى العاملة، من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.



وأعلنت الوزارة، أن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا، فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة، وتأمين صحي، وعقد عمل، وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.



وأوضحت الوزارة، أنه يشترط في المتقدم للوظيفة أن يكون لديه خبرة مثبتة من 3 إلى 4 سنوات في مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، وحاصل على مؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة السعودية المختصة.



وأضافت الوزارة، أن الطلبات تقدم من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية.