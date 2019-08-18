إخلاء سبيل صاحبة كشك تجمع البطاقات التموينية بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الأحد، إخلاء سبيل صاحب كشك؛ في اتهامه بتجميع بطاقات المواطنين التموينية بمنطقة عرب غنيم.



كان ضباط إدارة مباحث التموين تمكنوا من ضبط "حميدة. ز"، 44 عامًا، صاحبة كشك؛ لتجميعها البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، بقصد استخدامها في الحصول على الخبز المدعم وإعادة بيعه بالسعر السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بحوزتها على 141 بطاقة تموينية.



بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

