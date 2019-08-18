طالبان تتكبد خسائر فادحة فى إقليمى غازنى ووارداك بأفغانستان

تكبد مسلحو حركة طالبان خسائر فادحة إثر غارات جوية واشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في إقليمي غازني ووارداك.



وقال فيلق ثاندر 203 التابع للجيش الأفغاني في بيان له، نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الأحد، إن غارة جوية لقوات الأمن في منطقة ستارناي بإقليم غازني أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من طالبان وإصابة 7 آخرين.



وأضاف البيان أن قوات الأمن قضت على مسلحين اثنين وأصابت 3 آخرين خلال اشتباكات في منطقة داوراني بإقليم وارداك.