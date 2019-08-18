التعليم العالى: عيد العلم يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالعلماء

قال وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، خلال المشاركة في الاحتفال بعيد العلم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات، إن عيد العلم هو يوم للاحتفال بالعلم والعلماء، ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بالعلم والعلماء.



وأضاف أن مصر قطعا شوطا كبيرا في تحقيق الريادة العلمية، وقد تمكنت مصر في الفترة الماضية من السير بخطوات واسعة في أكثر من 27 مشروع تعليمي لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030.



وأكد أن مصر حققت العديد من المشاريع القوية التي تعزز قيمتها بين الدول، مضيفا أن منظومة التعليم العالي الآن توجه خدماتها لما لا يقل عن 2 مليون طالب في كل التخصصات فضلا عن 1200 مبعوث في مجالات علمية مثل الطاقة والمياه والنانو تكنولوجي.