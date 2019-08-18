وزير التعليم العالى: إنشاء جامعات جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة

قال وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، خلال المشاركة في الاحتفال بعيد العلم في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جامعة القاهرة احتلت مرتبة متقدمة على مستوى الجامعات العالمية.



وأضاف أن الدولة أولت اهتماما بإنشاء جامعات جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية فقد تم إنشاء عدد من الجامعات الأهلية، ومنها جامعات، الملك سلمان في جنوب سيناء، وجامعة العلمين بالعلمين، وجامعة المنصورة الجديدة في المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية من جامعة زويل والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية في برج العرب في الإسكندرية، فضلا عن عدد من المعاهد المختلفة التي تخدم العملية التعليمية.