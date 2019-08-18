عيد العلم.. يوم موعود لتقدير العلماء والباحثين المصريين

تحتفل مصر، اليوم الأحد، بـ"عيد العلم" حيث يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من كبار العلماء وكبار رجال الدولة.



يذكر أن عيد العلم هو يوم مخصص للاحتفال بالعلماء وتكريمهم حيث يحتفل به فى 17 أغسطس منذ عام 1944.



ولكن فى عام 1958 غير الزعيم الراحل جمال عبد الناصر موعد عيد العلم إلى 21 ديسمبر حيث يصادف تاريخ افتتاح جامعة القاهرة فى عام 1908.



يذكر أن طه حسين كان من أوائل العلماء الذين تم الاحتفال بها في عيد العلم وذلك فى عام 1958 ثم عباس العقاد 1959 ثم توفيق الحكيم 1960.



ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية المصرية تقديرا لقيمة العلم والعلماء، اليوم بمركز المنارة.