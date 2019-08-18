اليوم.. الحكم على 6 متهمين فى "الاتجار بالبشر"

تصدر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس الحكم على 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في البشر واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية.



يصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي ابو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار.



كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحاني العام الأول في القضية رقم 17817921 لسنة 2018 جنايات الأزبكية أن المتهمين في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية قاموا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول، وآخر مجهول متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد، باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه أحمد محمد، وارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.

