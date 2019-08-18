روسيا: لن ننشر صواريخ في آسيا وأوروبا إلا إذا أقدمت واشنطن على ذلك

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأحد، ان روسيا لن تنشر صواريخها في أوروبا أو آسيا إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك.



وأعلن "شيجو" في وقت سابق، أن بلاده لن ترفض الحوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدات الأسلحة.



كما قال شويجو: "لقد أظهرنا حسن نيتنا عندما عرضنا الصاروخ المشكوك بأمره من قبل الأمريكيين ولكن الإدارة الأمريكية رفضت القدوم إلى موسكو والتحقق من الأمر".



وانسحبت واشنطن رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو.



فيما أعلنت الخارجية الروسية، أن سريان معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتبارًا من يوم الثاني من أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.