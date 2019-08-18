مقتل 3 أشخاص فى أعمال شغب خارج استاد هندوراس

قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون مساء السبت، في أعمال شغب بين مجموعات من روابط المشجعين (التراس) خارج استاد هندوراس الوطني في تيجوسيجالبا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وأفادت صحيفة "إل هيرالدو" بأن الاشتباكات وقعت في أعقاب تعليق "دربي" العاصمة تيجوسيجالبا بين كل من ناديي "أوليمبيا ديبورتيفو" و"فوتبول كلوب موتاجوا"، إثر الهجوم على حافلة كانت تقل فريق "موتاجوا" إلى ملعب المباراة.



وقالت المتحدثة باسم مستشفى إسكويلا، لورا شوينهر، لراديو (أمريكا إتش إن)، "تم إحضار سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة قصر، وثلاثة أشخاص آخرين قتلى بالفعل"، مضيفة أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة.



وبثت مواقع إخبارية لقطات مصورة تظهر فوضى في الملعب بعد أن اقتحم المشجعون أرض الملعب في أعقاب تعليق المباراة.



وقال نادي موتاجوا في تغريدة على موقع تويتر إن ثلاثة من لاعبي الفريق يتلقون العناية الطبية عقب الهجوم على حافلة الفريق، مضيفا أن "العمل التخريبي" نفذه مشجعو فريق "أوليمبيا ديبورتيفو".