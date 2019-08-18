الكاميرون تدعم "جماعات اليقظة" المحلية لمحاربة "بوكو حرام"

قدمت الحكومة الكاميرونية دعما ماديا وماليا لقوات دفاع أهلية، معروفة باسم "جماعات اليقظة"، في منطقة أقصى الشمال بالبلاد لمحاربة جماعة "بوكو حرام".



وقال حاكم المنطقة، ميدجيياوا باكاري، للصحفيين خلال حفل أقيم في ناحية لوغوني وشاري لتسليم المساعدة، إن "هذه فترة يعود فيها الأطفال إلى المدارس ويتعين على معظم جماعات اليقظة تكثيف أنشطتها لتركيز اهتمامها على حماية المدنيين والأراضي الوطنية. ولهذا السبب قرر رئيس الدولة مساعدتها ماديا وماليا".



وأضاف باكاري أن "جماعات اليقظة أدت دورا أساسيا في معركتنا" ضد بوكو حرام، وستساعد هذه المساعدة في تعزيز أنشطتها وتدعيمها.



وتشمل المساعدة دراجات نارية ومصابيح كهربائية وهواتف وأجهزة كشف يدوية عن المعادن ومعاطف مطرية وقوارب ودعم مالي.



ووفقا للجيش الكاميروني، فإن جماعات اليقظة، والبالغ قوامها حوالي 14 ألف شخص في المنطقة، قامت منذ عام 2014 بتقديم معلومات استخباراتية مهمة للقوات الكاميرونية وأحيانا واجه أفرادها المتطرفين بشكل مباشر.