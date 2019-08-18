المؤسسات الصينية تسجل تدفقات صافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة

شهدت المؤسسات المالية الصينية، بما فيها البنوك وشركات التأمين وشركات الاوراق المالية، تدفقات استثمارية صافية من المستثمرين الأجانب في الربع الثاني من هذا العام، وفقا لما ذكره منظم النقد الأجنبي في البلاد.



وبلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المؤسسات المالية الصينية 4.63 مليار دولار امريكي خلال هذه الفترة بينما تدفقت 3.14 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الي الخارج، مما أدى إلى تدفق صافي بقيمة 1.49 مليار دولار أمريكي، حسبما قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها على الانترنت.



وحققت المؤسسات المالية الصينية استثمارات خارجية صافية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة.



ومنذ عام 2012، بدأت المصلحة نشر بيانات فصلية لزيادة شفافية إحصاءات النقد الأجنبي.