مصادرة 28 كجم مخدرات فى مقاطعة يوننان جنوب غربى الصين

تم القبض على 8 مشتبه بهم، ومصادرة 28.76 كجم من المخدرات في أربع قضايا حديثة لتهريب المخدرات في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، والتي تمثل جبهة رئيسية في معركة الصين ضد جرائم المخدرات.



وأرسلت الشرطة في محافظة شيديان بمدينة باوشان، فريق عمل للتحقيق بعد تلقي بلاغ في مطلع شهر يوليو، وألقت القبض على 3 مشتبه بهم في تهريب 21.59 كيلوجرام من الميثامفيتامين في 16 يوليو في محافظة يوانجيانج بمدينة يوشي.



وأجهضت الشرطة حالتي تهريب مخدرات في 22 يوليو، و26 يوليو في مدينة كونمينج، حيث تم القبض على ثلاثة مشتبه فيهم ومصادرة 6.48 كيلوجرام من الميثامفيتامين.



وضبطت الشرطة قضية أخرى يوم 4 أغسطس في باوشان، وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم في حافلة، وتمت مصادرة 0.69 كجم من الهيروين.



وتم احتجاز المشتبه بهم المقبوض عليهم جنائيًا، ولا تزال المزيد من التحقيقات في القضايا جارية.