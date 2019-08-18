خفر السواحل الصينى ينفذ دورية للصيد البحرى فى شمالى المحيط الهادئ

أعلنت السلطات الصينية المختصة، أن خفر السواحل الصيني أرسل أسطولًا لتنفيذ مهمة دورية في شمالي المحيط الهادئ، خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 15 أغسطس الجاري.



وقالت السلطات المعنية إن المهمة هدفت لتعزيز قواعد وأنظمة الصيد في أعالي البحار.



وتألف الأسطول المذكور من سفينتين سافرتا 9857 ميلا بحريا بشكل إجمالي. وراقبتا وسجلتا سفن الصيد الصينية لـ 21 مرة، إلى جانب متابعة سبع سفن خدمات عامة أجنبية وست طائرات.



وجاء تنفيذ المهمة المذكورة بالتوافق مع اتفاقية الحفاظ والإدارة للموارد السمكية في أعالي البحار في شمالي المحيط الهادئ، التي دخلت التنفيذ في العام 2015، من أجل تنظيم سفن الصيد وضمان حفاظ طويل المدى واستخدام مستدام للموارد السمكية في أعالي البحار.