كمبوديا تدعم الإجراءات الضرورية للصين للحفاظ على السلام فى هونج كونج

أعربت كمبوديا عن دعمها للإجراءات الضرورية التي تتخذها الصين للحفاظ على السلام والنظام والأمن في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.



وتعرب كمبوديا عن احترامها لسياسة صين واحدة، وتعتبر الوضع الحالي في هونغ كونغ شأنا داخليا لجمهورية الصين الشعبية، وفقا لما أكدته وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية في بيان نشر يوم السبت.



وقال البيان "إن كمبوديا تدعم الإجراءات الضرورية لحكومة جمهورية الصين الشعبية، ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، للحفاظ على السلام والنظام العام والأمن الوطني والتناغم والانسجام الاجتماعي، وفقا لقوانينها ولوائحها الداخلية، وتماشيا أيضا مع الممارسة الدولية".



وأضاف البيان أن كمبوديا تتمنى رؤية عودة مبكرة للأوضاع الطبيعية لكل أبناء هونج كونج.