العاصمة الأنغولية تستضيف قمة رباعية إقليمية الأربعاء المقبل

سيلتقي رؤساء دول أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا هنا في العاصمة الأنغولية يوم الأربعاء المقبل 21 أغسطس الحالي، ليشهدوا على التفاهم المتحقق بين أوغندا ورواندا.



ووفقا لبيان من الرئاسة الأنغولية، وُزّع على الصحافة يوم السبت، ستجمع القمة الرباعية كلا من الرئيس الأنغولي خواو لورينكو، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، والرواندي باول كاغامي، والأوغندي يوري موسيفيني.



لقد توصلت رواندا واوغندا لتفاهم بعد اتصالات قامت بها انغولا بمساعدة من الكونغو الديمقراطية، وفقا لمذكرة من المكتب المدني للرئيس الانغولي لورينكو.



ويأتي لقاء الأربعاء المقبل كمتابعة لقمة عقدت في 12 يوليو المنصرم، في العاصمة لواندا أيضا، وجمعت كذلك رؤساء الدول الأربع المذكورة أعلاه.



وكُرّس اجتماع الـ12 من يوليو، برئاسة لورينكو، للأمن الاقليمي، والتعاون وتقوية الروابط بين الدول الأربع.



واستعرض الاجتماع أيضا الوضع الاقليمي وسبل تعزيز التنسيق ضمن إطار آليات التعاون المتعددة الأطراف.