زامبيا تنفى تقريرا عن استخدام تكنولوجيا "هواوى" للتجسس على معارضين

نفت الحكومة الزامبية صحة تقرير إخباري أمريكي يتضمن مزاعم عن استخدامها تكنولوجيا شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات للتجسس على معارضين سياسيين.



وزعم تقرير نشرته صحيفة ((وول ستريت جورنال)) أن شركة الاتصالات الصينية ساعدت حكومتي زامبيا وأوغندا بتكنولوجيا للتجسس على معارضين سياسيين.



وقالت كبيرة المتحدثين باسم الحكومة الزامبية دورا سيليا إن التقرير كاذب ويستحق الإدانة، مضيفة أن الحكومة الزامبية هي حكومة قوانين ولا يمكنها، تحت أي ظرف من الظروف، الانخراط في اعتراض غير قانوني لاتصالات مواطنيها.



وأشارت إلى أن منظم الاتصالات في البلاد، زامبيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هي جهة تنظيمية قانونية لا تمتد وظائفها لمخالفات غير قانونية كما يزعم التقرير.



وفي وقت سابق، في بيان صدر يوم الخميس، فندت "هواوي" أيضا التقرير الإخباري الأمريكي الذي يزعم أن الشركة ساعدت الحكومة في التجسس على سياسيين معارضين.



وأفادت "هواوي" أن التقرير الذي نشرته صحيفة ((وول ستريت جورنال)) لا أساس له من الصحة، ويتضمن إدعاءات غير دقيقة ضد عملياتها التجارية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.