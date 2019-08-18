غرق سائح إيطالى فى جزيرة ميكونوس اليونانية

غرق سائح إيطالي، يبلغ من العمر 21 عامًا، قبالة شاطئ مشهور في جزيرة ميكونوس باليونان، أمس السبت، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اليونانية.



ولقي ما لا يقل عن 124 شخصًا مصرعهم في البحر وحمامات السباحة في شهري يونيو ويوليو من هذا العام في اليونان، ويتم تسجيل 400 ضحية سنويًا في المتوسط على مستوى البلاد، وفقًا لأرقام خفر السواحل اليونانية ومنظمة الصحة الوطنية العامة اليونانية.



ورغم أنها دولة بحرية، إلا أن اليونان تحتل المرتبة الـ6 بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حيث النسبة المئوية للوفيات غرقًا مقارنة بعدد السكان، وفقًا لبيانات يوروستات، وفي عام 2016، سجلت 2.5% لكل 100 ألف شخص، بينما كان المتوسط في الاتحاد الأوروبي 1.1%.



وعزا خبراء، مثل ديميتريس جيوفانيديس، مدير أكاديمية الإنقاذ اليونانية، خلال حديثه مع صحيفة "كاثيميريني" اليومية، ارتفاع معدل الغرق في اليونان إلى نقص المنقذين على الشواطئ وحمامات السباحة وقلة دروس السباحة في المدارس اليونانية.