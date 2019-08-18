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مصر

نشاط الرئيس السيسى والشأن المحلى يتصدران اهتمامات الصحف

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:38 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، كما أبرزت عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي: لن ينجح أحد في استنزاف قدراتنا والبلاد تنهض بالبناء وليس بالتدمير"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أمس المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية بقطاع "محمد نجيب" للزراعات المحمية الذي يضم 1300 صوبة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله إن الدولة تستهدف ضبط آليات السوق وإحداث التوازن بها من خلال زيادة حجم المعروض من الخضروات والفاكهة بالتنسيق مع رجال الأعمال وكبار التجار العاملين في هذا القطاع، وذلك من خلال وزارة الزراعة وأجهزة الدولة.

وأوضح أن إنتاج الـ100 ألف فدان صوب زراعية يكفي 21 مليون مواطن، مشيرا إلى أن معدلات الزيادة السكانية بعد 5 أو 6 سنوات ستلتهم ما يتم تحقيقه من زيادة في المعروض والدولة تواجه تحديا كبيرا في النمو السكاني.

وتعليقا على الأراضي التي تم التعدي عليها في كينج مريوط، قال الرئيس السيسي إن الأراضي التي سيتم تقنينها سيسدد ثمنها "كاش".. مشيرا إلى أنه سيتابع بنفسه تقنين أوضاعها في هذه المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي على أن البلاد تنهض بالبناء والتعمير وليس بالتدمير والتخريب، مضيفا أن من يسعى إلى استنزاف قدرات الدولة لن ينجح لأن الأساس الفكري والإنساني والأخلاقي والديني لا يوجد لدى هؤلاء المتآمرين.

وفي صفحتها الأولى أيضا، وتحت عنوان "ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس وزكي رئيسا لهيئة تنمية المنطقة الاقتصادية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا أمس بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق مهاب مميش الذي أصدر الرئيس قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانىء البحرية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أصدر أيضا قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكي رئيسا للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق مهاب مميش تولى رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012 وقد سجلت القناة منذ افتتاح القناة الجديدة عام 2015 أرقاما قياسية في العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة حتى بلغت عائداتها خلال العام المالي 2018 - 2019 أعلى عائد سنوي في تاريخها بإجمالي 5.9 مليار دولار.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس أيضا ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان، اليوم الرئيس يكرم علماء مصر الفائزين بجوائز "النيل" و"التقديرية"، أن الرئيس السيسي يشهد صباح اليوم الاحتفال بعيد العلم وسيكرم به عددا من كبار العلماء الفائزين بجوائز "النيل" و"التقديرية" لعامي 2017 و2018.

وأوضحت الصحيفة أن من بين المكرمين في هذه الدورة من "عيد العلم" أجيالا من العلماء ممن أسهموا فى نهضة طبية في مجال علاج العقم وتطوير تقنيات أطفال الأنابيب، بالإضافة إلى من واكبوا التقنيات العالمية في علاج أمراض الكلى والأمراض العصبية المزمنة والأورام السرطانية، مشيرة إلى أنه في مجال العلوم التطبيقية سيتم أيضا تكريم علماء أسهموا في نقل التقنيات العالمية في مجال علوم المواد وتطبيقاتها الصناعية وكذلك تأسيس مدارس علمية في مجال العلوم العصبية والذكاء الاصطناعي.

وتحت عنوان "مصر شاهد على اتفاق المرحلة الانتقالية بالسودان"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الأطراف السودانية وقعت في الخرطوم رسميًا على الاتفاق الانتقالي أمس بحضور وفود دولية.

وأوضحت الصحيفة أنه وقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلًا لقوى الحرية والتغيير، ومحمد حمدان دقلو عن المجلس العسكري الانتقالي، وشهد على التوقيع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لا تألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة المقبلة بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة.

ونقل مدبولي، خلال مراسم استقباله في مطار الخرطوم، تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأشقاء في السودان بمناسبة التوقيع على الوثيقة الدستورية، معربا عن تطلع مصر لأن يمثل هذا الحدث التاريخي نقطة انطلاق في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان.

من جانبه، أعرب الفريق أول صلاح عبدالخالق رئيس اللجنة الاقتصادية والفئوية بالمجلس العسكري الانتقالي عن ترحيب السودان بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التوقيع، مشيدا بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تربط شعبي مصر والسودان عبر العصور.

وفي تناولها للشأن المحلي وتحت عنوان "5 مليارات جنيه لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة المالية أكدت تخصيص 5 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا في إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، وأشارت إلى أن هناك اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما أكدت الوزارة حرص القيادة السياسية على دعم الصناعة المحلية وتوطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا العالمية في مصر وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، وأوضحت أن ذلك يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العلم للشباب وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعا حيث يعتمد على الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن مصر أصبحت وفقا لتقرير وكالة "بلومبرج" الأمريكية صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط والوجهة التي يفضلها مستثمرو الأسواق الناشئة بما يجسد الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة في مشروعاتها القومية الكبرى ويعكس الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها بوابة العبور للسوق الأفريقية.

وتحت عنوان "الزراعة: لن نسمح بدخول منتجات تضر صحة المواطنين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات الزراعية الواردة إلى الموانئ المصرية طبقًا للتشريعات والقواعد الحجرية المصرية والتي تتفق مع الاتفاقيات والقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر الزراعي.

كما أكدت الوزارة أن الحجر الزراعي يتعامل مع الشحنات بسياسة التعامل الأمين، أي أنه يتعامل مع الشحنة بطريقة حيادية ومجردة تماما وبمنتهى الشفافية فلا يعرف الحجر الزراعي دولة كبيرة أو صغيرة كما لا يعرف مستوردا كبيرا أو آخر صغيرا، فهذه التصنيفات ليست في قاموس مصطلحات الحجر الزراعي المصري وإنما يعرف المستورد أو المصدر الملتزم وآخر غير الملتزم، ويعرف دولة تلتزم بشروطنا وأخرى لا تلتزم.

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