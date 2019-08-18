63 قتيلًا و182 مصابًا فى هجوم انتحارى استهدف حفل زفاف بأفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، صباح اليوم الأحد، مقتل 68 شخصًا، وإصابة 182 آخرين في الهجوم الذي استهدف مساء أمس السبت حفل زفاف في كابول.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إن "بين الضحايا نساء وأطفالا". ونفت حركة طالبان أي تورط لها في الهجوم.



وتتميّز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها إذ غالبًا ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحيانًا كثيرة الآلاف، وتقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.



وقال محمد فرهج الذي كان حاضرا في حفل الزفاف، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه كان في القسم المخصص للنساء عندما سمع دوي انفجار قوي في القسم المخصص للرجال.



وأضاف: "هرع الجميع إلى الخارج وهم يصرخون ويبكون"، موضحاً أن "الدخان ملأ القاعة لأكثر من عشرين دقيقة وكل شخص تقريباً في قسم الرجال قتل أو جرح"، مشيرًا إلى أن انتشال الجثث من القاعة كان مستمرا بعد ساعتين على التفجير.