أسعار الذهب اليوم الأحد 18 أغسطس 2019

تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة جنيهان، خلال تعاملات اليوم الأحد، الموافق 18 أغسطس 2019، حيث سجل عيار 24 سعر 795 جنيهًا للجرام، وعيار 22 سجل 729 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 696 جنيهًا للجرام.





بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 597 جنيهًا للجرام، وعيار 14 بلغ نحو 464 جنيهًا للجرام، وعيار 12 بلغ 398 جنيهًا للجرام.





ووصل سعر جنيه الذهب نحو 5568 جنيهًا، وسعر كيلو الذهب بلغ 795429جنيهًا.





وتشهد أسعار الذهب منذ أسبوعين حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض؛ بسبب البورصات العالمية، وإقبال المستثمرين على الذهب، بحسب كلام خبراء.