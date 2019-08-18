"حماة الوطن" يطالب الأحزاب الصغيرة بالاندماج: الغالبية ليس لديها رؤية

أكد اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ضرورة ألا يزيد عدد الأحزاب عن 5 إلى 6 أحزاب، مشيرا إلى أن العدد الكبير فى الأحزاب المصرية الذى تخطى الـ 100 حزب يجعل الشعب المصرى يجهل معظمها، خاصة أن الغالبية العظمى من تلك الأحزاب ليس لديها رؤية أو برامج.



وطالب نائب رئيس حزب حماة الوطن في تصريحات صحفية، بضرورة عدم وجود أحزاب دينية أو عقائدية، وأن يتم دمج العديد من الأحزاب بحيث لا يتخطى عددهم الـ 5 أحزاب، ويكون هناك أحزاب يمينية ويسارية ووسط، ويكون لكل حزب رؤيته الواضحة وبرنامجه المعلن للرأى العام.



ولفت اللواء محمد الغباشى، إلى أن كثرة عدد الأحزاب بهذا العدد الضخم ظاهرة ليست جيدة، مشيرا إلى ضرورة أن تتخذ الأحزاب الصغيرة قرار الدمج مع الأحزاب الكبيرة.