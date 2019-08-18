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رياضة

ميدفيديف يهزم ديوكوفيتش ويبلغ النهائى فى سينسناتى

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:05 ص
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انتفض دانييل ميدفيديف وهزم نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا في الدور قبل النهائي لبطولة سينسناتي للتنس للأساتذة، أمس السبت.

وتعافى اللاعب الروسي المصنف التاسع من خسارة المجموعة الأولى، وخرج بالانتصار على ديوكوفيتش بنتيجة "3-6"، و"6-3"، و"6-3".

وقال ميدفيديف لشبكة "ئي.إس.بي.إن" عقب الانتصار: "كنت أشعر بإرهاق كبير في المجموعة الأولى، وكنت أعتقد أني لن أستطيع مواصلة اللعب بقوة أمام نوفاك، ثم جاءت لحظة تحول في المجموعة الثانية، وبدأت ألعب بشكل لا يصدق".

وسيلعب ميدفيديف، الذي تفوق أيضًا على ديوكوفيتش في مونت كارلو في أبريل الماضي، مع البلجيكي ديفيد جوفين في النهائي يوم الأحد.

وفاز جوفين المصنف 16 على الفرنسي ريشار جاسكيه "6-3" و"6-4"، في المواجهة الأولى بالدور قبل النهائي.

وقال جوفين: "أنا سعيد جدًا، قدمت أفضل أداء لي هنا في السنوات الأخيرة.. هذه لحظة رائعة".

وكسر جوفين إرسال منافسه ليتقدم "4-1"، بفضل ضربة خلفية في المجموعة الأولى، وتقدم جاسكيه "2-صفر" في المجموعة الثانية قبل أن ينتصر جوفين في خمسة من ستة أشواط تالية.

وحسم اللاعب البلجيكي المباراة عندما أطاح جاسكيه بضربة خلفية خارج الملعب، وبلغ جوفين الدور قبل النهائي بعد انسحاب يوشيهيتو نيشيوكا قبل المباراة بسبب تسمم غذائي.

وقال اللاعب البلجيكي: "حصلت على راحة لمدة يوم تقريبًا لذا كنت منتعشًا وفي حالة بدنية 100 في المئة ضد ريشار"، مشيرًا إلى أنه شعر "بالحيرة" بعد انسحاب نيشيوكا.

وأضاف: "لم أعلم ماذا أفعل، هل أتدرب أم أذهب للحصول على جلسة علاج طبيعي؟ لم أكن أعلم ماذا أفعل، لكن قررت التدرب وفعل ما أفعله في المعتاد بعد ذلك".

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