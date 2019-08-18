ضبط سلاح وهيروين وحشيش وترامادول فى حملة أمنية بالغربية

واصلت مباحث الغربية، بقيادة اللواء السعيد شكرى، رئيس المباحث الجنائية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، حملاتها الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية ومروجي المخدرات، ومنع أعمال الشغب والبلطجة وترويع المواطنين، وإحكام السيطرة الأمنية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن الوطني.



وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، يفيد نجاح فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطني، بضبط كلًا من ( فؤاد. ع. ط)، 34 سنة عاطل، ومقيم بالجعفرية، وبحوزته "64" قطعة حشيش ومبلغ مالي نظير حصيلة البيع، وتم تحرير المحضر 10347 لسنة 2019 جنايات السنطة، وضبط (أبواليزيد.ع.ا) 33 سنة، عاطل، ومقيم ببلكيم، دائرة المركز، وبحوزته "90 قرص ترامادول" ومبلغ مالى حصيلة البيع، وتم تحرير المحضر 9656 لسنة 2019 جنايات السنطة.



كما تم ضبط (نظير. ج. ع) 34 سنة، مقيم بإشناواى، مركز السنطة، وبحوزته "نصف كيلو هيروين"، ومبلغ مالى حصيلة البيع وتم تحرير المحضر 10961 لسنة 2019 جنايات السنطة، وضبط (ثروت. م. ش)، 39 سنة، عاطل، ومحل إقامته بندر زفتى، وتم ضبطه بالسنطة، وبحوزته سلاح ناري خرطوش وعدة طلقات وتم تحرير محضر 417 لسنة 2019 جنايات أمن دولة.



وضبط (ياسر. ا. ف) فكهانى، ومقيم بكفر الشيخ مفتاح، وبحوزته 52 قطعة حشيش، ومبلغ مالى حصيلة البيع، وتم تحرير المحضر 11567 لسنة 2019 جنايات السنطة، كما ضبط ( محمد. ا. ر)، 31 سنة، عاطل، ومقيم بشبراقاص، دائرة المركز، وبحوزته 40 قطعة حشيش وسلاح نارى وتم تحرير محضر رقم 12669 لسنة 2019 جنايات السنطة.



وأثناء زيارة سجن السنطة، من تجاه الأهالى لذويهم تم ضبط (نجاة. م. ط)، 53 سنة ربة منزل، ومقيمة بالجعفرية، وبحوزتها قطعة حشيش كبيرة بغرض إعطائها لابنها فؤاد طبق، داخل السجن وتم تحرير محضر رقم 12980 جنايات السنطة، وتم ضبط (غادة.م.ج)، 40 سنة ربة منزل، ومقيمة بميت يزيد، دائرة المركز، وبحوزتها قطعة حشيش بغرض إعطائها لأحد المسجونين أثناء الزيارة وتم تحرير محضر 12112 جنايات مركز السنطة.



كما تم ضبط المدعو( أحمد.م الكومى)، 24 سنة، عاطل، ومقيم ببركة السبع، بالمنوفية، وبحوزته 15 شريط ترامادول، ومبلغ مالى داخل مدينة السنطة وتم تحرير محضر 12110 جنايات مركز السنطة.



تم عرض المضبوطين على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الفقي، لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والذى قرر حبسهم 4 أيام على ذمة القضايا.