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رياضة

إريكسن يتمسك بالرحيل عن توتنهام

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:35 ص
جريدة الدستور
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حيرة كبيرة يعيشها مسؤولو نادي توتنهام، بعدما تجاهل كريستيان إريكسن، صانع ألعاب الفريق، تجديد تعاقده براتب يتخطى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، مما يعصف بمستقبله مع النادي اللندني.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن إريكسن تجاهل جميع محادثات التجديد من ممثلي توتنهام، رغم أن العرض الجديد سيجعله ضمن الأعلى داخل النادي، لكن النجم الدنماركي يرغب في الانتقال إلى برشلونة، أو ريال مدريد، أو يوفنتوس.

وأوضحت، أن إريكسن وممثلوه لا يستمعون لأي محادثات من جانب السبيرز بشأن التجديد، وأن اللاعب قرر أنه يفضل الانتقال إلى أحد عمالقة القارة.

وكشفت ميرور، أن المشكلة الوحيدة التي يواجهها إريكسن هي أن الأندية التي ينتظر الانضمام إلى أحدها لم تظهر رغبة قوية في التعاقد معه، وأن الوقت يمضي ولم يعد يتبقى لفرص انتقاله سوى أسبوعين فقط حتى 2 سبتمبر المقبل، لأحد فرق إسبانيا أو إيطاليا.

من جانبه اعترف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بأن إريكسن يمكنه المغادرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الأوروبي، بعد غلق الميركاتو في إنجلترا.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة يضع إريكسي كأحد الخيارات البديلة في حالة عدم تمكنه من إعادة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، كما يعد أيضا الخيار الثاني لريال مدريد، في حالة فشل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد.

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