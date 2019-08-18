روميلو لوكاكو يرد على تصريحات جارى نيفيل

علق روميلو لوكاكو، المنتقل حديثًا لنادي إنتر ميلان الإيطالي، على انتقادات لاعب فريق السابق مانشستر يونايتد جاري نيفيل، والتي قال فيها الأخير: "إن الدولي البلجيكي لاعب زائد الوزن".



وأكمل لوكاكو انتقاله من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان قبل أيام، في صفقة كلفت خزينة النيراتزوري 75 مليون جنيه إسترليني.



وعلى خلفية بيع مانشستر للوكاكو، قال جاري نيفيل، إن يونايتد قد اتخذ القرار الصحيح بالتخلص من اللاعب الأسمر الذي وصفه بزائد الوزن الغير محترف، الذي سجل 42 مرة في 96 مباراة خاضها مع الشياطين الحمر خلال موسمين.



ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن لوكاكو قد لا يكون مستعدًا لبدء موسم الدوري الإيطالي الجديد؛ لأنه يعاني من زيادة الوزن، وزعمت أن الطاقم الطبي في إنتر لن يسمح بإشراك اللاعب في المباريات في وزينه الحالي البالغ 104 كجم.



من جانبها ألقت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، الضوء على الصورة التي نشرها لوكاكو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث نشر صورة جديد يبدو بها لائق بدينًا بعض الشئ، معلقًا عليها: "ليس سيئًا بالنسبة لفتى سمين"، وأشارت إلى تعليق لوكاكو جاء ردًا على كلا جاري نيفيل.