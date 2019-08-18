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دراسة: 1.1 مليار شخص يشجعون مانشستر يونايتد حول العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:49 ص
جريدة الدستور
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كشفت دراسة أجريت حديثًا عن ارتفاع عدد مشجعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى 1.1 مليار مشجع، بزيادة قدرها 400 مليون شخص منذ عام 2012.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن الدراسة أثبتت أن واحدًا من بين كل 7 أشخاص في العالم تدعم "الشياطين الحمر".

وأضاف التقرير أن، عدد سكان العالم في الوقت الحالي يبلغ 7.7 مليار شخص منهم 1.1 مليار يشجعون مانشستر يونايتد.

وكشف التقرير عن أن الدراسة أجراها محللون بشركة "Kantar Worldpanel" للإحصائيات، واستجوبوا من خلالها 540 ألف شخص من 39 دولة حول العالم، ليتم اكتشاف زيادة نسبة مشجعي اليونايتد بنسبة 67% منذ عام 2012.

وأوضح أن، أغلب المشاركين اعتبروا الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق نجمهم الأول، إذ قال أغلب المشاركين في الدراسة، وفقًا للتقرير "فريق بول بوجبا هو فريق كرة القدم المفضل بالنسبة لي".

ووفقًا للمحللين، فإن الزيادة في نسبة مشجعي مانشستر يونايتد شملت: أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وكانت الزيادة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، لا سيما في الصين، إذ ارتفع عدد أنصار النادي في هذه المنطقة من 108 ملايين مشجع في عام 2012 إلى 253 مليون حاليًا.

وتأتي هذه الدراسة على الرغم من تراجع نتائج يونايتد في السنوات الأخيرة، وعدم تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2012-2013 تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

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