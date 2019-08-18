سانى: أشكر زملائى فى الفريق على دعمهم المتواصل

شكر الألماني ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، ناديه ولاعبي الفريق السماوي على دعمهم له قبل مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت.



واكتفى السيتي، حامل لقب البريمييرليج، بالتعادل بنتيجة 2-2 مع توتنهام في الجولة الثانية من المسابقة، بعد مباراة مثيرة شهدت إلغاء هدف للفريق السماوي في الوقت بدل الضائع عن طريق تقنية الفيديو.



وأجرى لاعبو السيتي عمليات الإحماء قبل المباراة بقمصان طبع على ظهورها اسم اللاعب الألماني الدولي، تعبيرا عن مساندتهم له قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي.



وتعرض ساني للإصابة مؤخرا خلال مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية، والتي حسمها الفريق السماوي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.



ونشر ساني صورة للاعب السيتي بالقمصان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها قائلا: "شكرا لهذه اللافتة من النادي ومن زملائي في الفريق".