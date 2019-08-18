حمادة المصرى: محمد صلاح لاعب رائع لكنه ليس قائدًا لمنتخب مصر

أكد حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر يفتقد لشخصية القائد داخل الملعب.



وقال حمادة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك لاعبين في المنتخب كبار سنا وحصلوا على الفرصة وآدائهم كان ضعيفا في البطولة".



وأكمل: "منتخب مصر يفتقد للقائد داخل الملعب، محمد صلاح لاعب رائع لكنه ليس قائدا".



يذكر أن منتخب مصر، خسر المباراة التي جمعته مع جنوب أفريقيا بهدف نظيف، على أرضه ووسط جماهيره بعدما جاء هدف جنوب أفريقيا عن طريق لورش في الدقيقة 86، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019، والتي بدأت في شهر يونيو الماضي وانتهت في شهر يوليو، وفاز بالبطولة منتخب الجزائر.