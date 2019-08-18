طرح أراضِ خدمية بالمنطقة الصناعية فى سوهاج الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح نحو 96 قطعة أرض خدمية بالمناطق الصناعية في 11 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 135 و16232.7 متر مربع، لإقامة مشروعات خدمية مختلفة.



وفي مدينة سوهاج الجديدة، أكد المهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية المدينة، أن مساحة الأراضي الخدمية المطروحة بالمدينة تبلغ نحو 5794.64 متر مربع، لإنشاء 3 مباني تجارية ومعرضان وورشتان.



وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن سعر متر الأراضي الخدمية لإقامة مباني تجارية يبلغ 2465 جنيها، وتبلغ المساحة المطروحة حسب تقسيم أراضي المناطق الخدمية نحو 900 متر مربع بقيمة إجمالية 2.218.500 جنيه، حيث سيتم سداد جدية حجز للأرض بنسبة 5% بقيمة 110.925 جنيه.



وأوضح أن مساحة التي تقام عليها المعارض تتراوح ما بين 1008 إلي 1130 متر مربع، بسعر 2605 جنيهات للمتر المربع، بينما يصل سعر المتر لأراضي الورش نحو 1725 جنيها، لافتًا إلى أن نسبة المباني تصل 40% من المساحة الكلية للمشروع.

