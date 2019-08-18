حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 18 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الأحد، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن التزامات تكون قادرًا على تنفيذها، وهذا الأمر يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة.



عاطفيًا: استمع إلى توجيهات الشريك، فهو يدرك أكثر من غيره مصلحتك جيدًا ولن يفرّط فيها مهما كانت الظروف.



صحيًا: من المفيد أخذ قسط من الراحة بعد الجهد الذي بذلته لإنجاح أحد المشاريع والاهتمام بوضعك الصحي.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.