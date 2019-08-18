حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 18 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الأحد، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: تزداد إشراقًا ويتحدث هذا اليوم عن تحقيق لحلم، ويرافقك الحظ، وتتزود أفكارًا جديدة وقناعات من نوع آخر، وتعرف نجاحًا مهمًا.



عاطفيًا: إذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر، تناقش قضية تخصكما، فكن مترويًا إذا تعرّضت لبعض المضايقات.



صحيًا: رياضة العدو الخفيف يوميًا تعطيك إحساسًا بالمغامرة والإثارة التي ترغب فيها.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.