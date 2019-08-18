حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 18 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: يفرض عليك الوضع المهني المتردي نوعًا ما النقاش الهادئ والحوار وتقديم التنازلات، وتقودك المستجدات إلى تسوية لا بد منها.

عاطفيًا: يسألك الشريك رأيك الصريح والشفاف في العلاقة بينكما، ويحاول استيضاح عدد من النقاط التي تهمكما.

صحيًا: تتوّج جهدك الذي بذلته في تطبيق الإرشادات الصحية برحلة تمضي خلالها أجمل أوقات الترفيه.

جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



