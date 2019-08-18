حظك اليوم.. برج الثور الأحد 18 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: يبشرك أحد العاملين معك بخبر جديد من الخارج يسعدك جدًا حاملًا معة الطمأنينة، فيمنحك راحة فكرية وذهنية صافية.

عاطفيًا: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعًا من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر.

صحيًا: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصًا بعد الجهود التي بذلتها أخيرًا، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد.

جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

