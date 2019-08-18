الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 18 أغسطس 2019

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:00 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تحول دون التعرض لخسارة محتملة أو لفقدان موقع أو مناقصة أو رهان، خفف من التبجح بنفسك فقد تلام على ذلك.
عاطفيًا: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، تشعر برغبة قوية لبناء مستقبل حافل، لكن ثمة عقبات تعيق تنفيذ خططتك، إلا أنها لن تدوم طويلًا.
صحيًا: قد تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، وهذا أمر مهم.

الثور
مهنيًا: يبشرك أحد العاملين معك بخبر جديد من الخارج يسعدك جدًا حاملًا معة الطمأنينة، فيمنحك راحة فكرية وذهنية صافية.
عاطفيًا: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعًا من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر.
صحيًا: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصًا بعد الجهود التي بذلتها أخيرًا، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد.

الجوزاء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك، أو حتى عن عقد مثمر جدًا أو عمل تصبو إليه.
عاطفيًا: قرارات غير مبرّرة من الشريك بسبب تصرفاتك المستفزة والمثيرة للجدل أخيرًا.
صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل.

السرطان
مهنيًا: يفرض عليك الوضع المهني المتردي نوعًا ما النقاش الهادئ والحوار وتقديم التنازلات، وتقودك المستجدات إلى تسوية لا بد منها.
عاطفيًا: يسألك الشريك رأيك الصريح والشفاف في العلاقة بينكما، ويحاول استيضاح عدد من النقاط التي تهمكما.
صحيًا: تتوّج جهدك الذي بذلته في تطبيق الإرشادات الصحية برحلة تمضي خلالها أجمل أوقات الترفيه.

الأسد
مهنيًا: تجد نفسك مجبرًا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب ليّن وتحاول أن تكون هادئًا إلى أقصى حدّ.
عاطفيًا: تخرج من مواجهة شرسة مع الشريك بانتصار بارز، وذلك طبيعي لأنك صاحب حق.
صحيًا: تندفع للقيام بكل ما يعود بالفائدة على صحتك، وهذا أمر جيد ويسجل في مصلحتك.

العذراء
مهنيًا: يدخل كوكب المريخ برجك ويبعث فيك الحيوية والنشاط، ويشير إلى أرباح ونجاح، وهو يوم مناسب للعمل وجني الأموال.
عاطفيًا: الخلاف مع الشريك في بعض وجهات النظر أو التباين في الأفكار يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.
صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.

الميزان
مهنيًا: لا تؤجل عمل اليوم للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئنًا إليها.
عاطفيًا: الفترة المقبلة تتطلب منك استجماع أفكارك، للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا على الصعيد العاطفي.
صحيًا: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.

العقرب
مهنيًا: توقع هدية أو عرضًا أو دعوة مهمة، وتدخل معتركًا جديدًا وتزداد محبة الزملاء لك.
عاطفيًا: طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقًا، فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن تكون إلا سعيدًا.
صحيًا: تعامل مع محيطك بلطف وهدوء، وانتبه لأعصابك وخفف من العمل المرهق.

القوس
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى عملية شراء أو إلى استثمار لبعض المدّخرات، وتتحقق الطموحات والأهداف التي رسمتها.
عاطفيًا: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة.
صحيًا: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.

الجدي
مهنيًا: تزداد إشراقًا ويتحدث هذا اليوم عن تحقيق لحلم، ويرافقك الحظ، وتتزود أفكارًا جديدة وقناعات من نوع آخر، وتعرف نجاحًا مهمًا.
عاطفيًا: إذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر، تناقش قضية تخصكما، فكن مترويًا إذا تعرّضت لبعض المضايقات.
صحيًا: رياضة العدو الخفيف يوميًا تعطيك إحساسًا بالمغامرة والإثارة التي ترغب فيها.

الدلو
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن التزامات تكون قادرًا على تنفيذها، وهذا الأمر يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة.
عاطفيًا: إستمع إلى توجيهات الشريك، فهو يدرك أكثر من غيره مصلحتك جيدًا ولن يفرّط فيها مهما كانت الظروف.
صحيًا: من المفيد أخذ قسط من الراحة بعد الجهد الذي بذلته لإنجاح أحد المشاريع، والاهتمام بوضعك الصحي.

الحوت
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بفرصة تتاح لك لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديد، وتتخلص من مشكلة عالقة.
عاطفيًا: من الأفضل أن تعالج المسائل العالقة مع الشريك، المماطلة قد توصلكما إلى نتائج غير مضمونة.
صحيًا: تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعدا

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