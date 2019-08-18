"مسئوليتك تجاه اﻷسرة والمجتمع" محاضرة ﻷطفال الأسمرات

نظم فرع ثقافة القاهرة يومًا ثقافيًا ترفيهيًا لأطفال حي الأسمرات ألقت فيه الدكتورة عزيزة عماد محاضرة بعنوان "مسئوليتك تجاه الأسرة والمجتمع" وبدأتها بعدة تعريفات لمعنى الأسرة والمجتمع والوطن، تفعيلًا للدور الهام للهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال اقامة تواصل هادف يفيد الفرد والمجتمع.



كما تم تنفيذ ورشة تدريبية في الجزء الثاني من المحاضرة تم خلالها تقسيم الأطفال إلى عدد من المجموعات لكل منهم قائد يمثلهم في التعبير عن سلوكياتهم الايجابية والسلبية بعد التعرف عليها منهم بحواره معهم.



عقبت عزيزة، على الورشة بالثناء على السلوكيات الايجابية وكيفية تعديل السلوكيات السلبية، وتوضيح المفيد للمجتمع ومن ثم الوطن بهذا التعديل وتصحيح المفاهيم السلبية لدى الأطفال.



تلى ذلك إقامة حوار مع الأطفال صرحوا من خلاله بأن لديهم مواهب وأماني وتم استعراض بعض منها بناء على رغبتهم في التعرف عليها في جو من التجاوب والبهجة من الأطفال.