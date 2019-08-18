"صيف بلدنا" يواصل فعالياته برحلة إلى قصر ثقافة طور سيناء (صور)

قدم مسرح عرائس الطفل عرضه "رحلة إلى قصر الثقافة" فى ساحة العلم بالطور العاصمة ضمن فعاليات برنامج "صيف بلدنا" بجنوب سيناء، والذى تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياته بجميع مدن محافظة جنوب سيناء، والذي يستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.



العرض إعداد وتأليف إنتصار إبراهيم، وبطولة مجموعة من الموهوبين بقصر الطور، وتدور أحداثه حول زيارة عدد من الأطفال لقصر الثقافة للتعرف على الأنشطة والفعاليات التي تتم بداخله.



وأعقب عرض "رحلة إلى قصر الثقافة"، عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر الطور، وغناء باقة من الأغاني الوطنية، منها "مصر يا أم الدنيا"، والتي تفاعل معها الحضور.