ميتز يفوز على موناكو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي لكرة القدم

فاز فريق ميتز على ضيفه موناكو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



أحرز ثلاثية ميتز - الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الفرنسي - السنغالي حبيب ديالو (هدفين) في الدقيقتين 11 من ضربة جزاء و53، ورينو كوهاد في الدقيقة 66.



وبهذا الفوز، رفع ميتز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول الدوري، فيما تذيل موناكو الترتيب بدون نقاط.



وفي مباريات أخرى أقيمت في التوقيت ذاته، فاز تولوز على ديجون بهدف نظيف، وأميان على ليل بهدف نظيف، ونيس على نيم أولمبيك بنتيجة 2-1، وتعادل بوردو مع مونبلييه 1بهدف لكل منهما.