الباز يقترح على الصحفي أحمد جمال الانضمام لمحرري الرياضة بالدستور.. والأخير يوافق

طلب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، من ضيفه بالبرنامج الصحفي أحمد جمال، خريج كلية الإعلام المتفوق في حواراته الصحفية مع النجوم أن ينضم لفريق محرري الرياضة بجريدة الدستور.

ووافق الأخير على طلب الباز، قائلا: "ده شيء يشرفني جدا يا دكتور".

وعلق الباز: "أنا سعيد بإصرارك يا أحمد جدا، وأنا أتشرف بأنك تكون صحفي معانا".