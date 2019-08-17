مدرب الأهلي: التسرع سبب خسارتنا من بيراميدز

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارتن لاسارتي، مساء اليوم السبت إن نتيجة مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر على ملعب برج العرب غير مرضية للجهاز الفني واللاعبين.



وأضاف "كنا نبحث عن الفوز ولكن أضاع لاعبو الفريق العديد من الفرص، وهدف الفريق المنافس جاء نتيجة التوتر والتسرع في إنهاء الهجمات.. لم نكن موفقين اليوم".



ورفض لاسارتي - في المؤتمر الصحفي عقب المباراة - اتهامات البعض بعدم وجود انسجام بينه وبين اللاعبين، قائلا: "منذ أيام قليلة فزنا بالدوري وهزمنا الزمالك، وكنا نقدم أداء مميزا واليوم هي مباراة في كرة القدم".



وأوضح أنه "طلب تدعيم الفريق بلاعبين أفضل من الموجودين حاليا في بعض المراكز، ولكن لم يتوفر الأمر".