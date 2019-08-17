نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم

خسر الأهلي، بطولة كأس مصر لكرة القدم، أمام بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 16 للمسابقة، والمؤجلة من يوم 28 فبراير الماضي.

وسجل هدف بيراميدز والمباراة الوحيد، اللاعب إيريك تراوري في الدقيقة 58، ليتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي لكأس مصر، حيث سيواجه فريق حرس الحدود يوم 28 من الشهر الجاري.

وفي المباراة الأخرى للدور ربع النهائي، سيلعب الزمالك مع فريق مصر للمقاصة يوم 28 أغسطس الجاري.

وأكمل الأهلي مباراة اليوم بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد لاعبه أيمن أشرف في الدقيقة 71 عقب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.