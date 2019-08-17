لهذا السبب انفعل لاسارتي أثناء مؤتمر الأهلي وبيراميدز

انفعل مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراته مع بيراميدز اليوم السبت، على أحد الصحفيين، عقب توجيه سؤالا له، والتى انتهت بهزيمة الفريق الأحمر وخروجه من دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

ووجه أحد الصحفيين أثناء المؤتمر سؤالين الأول قائلا: "إنت مسكت الأهلي في ٣ بطولات خسرت بطولتين وخرجت منهم الأولي بهزيمة هي الأتقل في تاريخه بخماسيه من دور الـ ٨ وخرجت من بيراميدز في كأس مصر من دور الـ١٦ وكسبت فقط الدوري".

وتابع سؤالا أخر قائلا: "إنت خسرت كل الماتشات القوية أو اتعادلت زي فيتا كلوب وسيمبا وصن داونز وخسرت من بيراميدز ٣ مرات لأول مره في تاريخ الأهلي يتغلب ٣ مرات ورا بعض من فريق واحد واتعادلت مع الإسماعيلي والزمالك".

الأمر الذى جعل لاسارتى "اتنرفز وغضب وقالي خسرت من بيراميدز ماتشين بس كسبت الدوري وانت شكلك زمالكاوي وانفعل وساب المؤتمر ومشي".

وخرج الأهلي من دور الستة عشر ببطولة كأس مصر على يد بيراميدز اليوم السبت بعد الخسارة بهدف دون رد.