مأساة موناكو تتواصل بعد الخسارة أمام ميتز الصاعد لدورى الأضواء

تواصلت البداية الكارثية لموناكو في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالخسارة "3-صفر" أمام ميتز الصاعد حديثًا لدوري الأضواء، اليوم السبت، وهو ما ترك الفريق في قاع جدول الترتيب دون أن يسجل أي هدف.



وتعرض ليل المنافس على اللقب، لهزيمة مفاجئة "1-صفر" خارج ملعبه أمام اميان وتعادل مرسيليا بقيادة مدربه اندريه فيلاس-بواش سلبيا أمام نانت.



وتجنب موناكو بقيادة مدربه ليوناردو جارديم الهبوط بفارق ثلاث نقاط الموسم الماضي، وبدأ الموسم الجديد بشكل سيء للغاية.



وخسر الفريق مباراته الافتتاحية أمام ليون، وبنتيجة "3-صفر" أيضًا، يوم السبت الماضي، حيث طرد لاعبه سيسك فابريجاس، واثبتت مواجهة ميتز على استاد سان-سيمفوريان أنها بمثابة إعادة للقاء الماضي حيث طرد روبن اجيلار؛ بسبب التحام عنيف في الشوط الأول عقب افتتاح حبيب ديالو التسجيل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.



وسجل ديالو ثاني أهدافه بعد انطلاق الشوط الثاني قبل أن تضمن تسديدة منخفضة من رينو كوهيد انتصارًا لا ينسى لبطل دوري الدرجة الثانية الفرنسي.



ودفع ليل، وصيف بطل موسم 2018-2019، ثمن عدم انضباط أداء لاعبيه أمام اميان بعد طرد بوبكاري سوماري ببطاقة حمراء مباشرة عقب 40 دقيقة، حيث سجل أصحاب الضيافة هدف الفوز في الشوط الثاني بواسطة سيهرو جيراسي.