"التعليم" ترد على قضية إلغاء الثانوية العامة

دعا نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، أولياء الأمور إلى عدم الانصياع والانقياد وراء ما ينشر من مواقع التواصل الاجتماعى، أو التصريحات المنقولة عن مصادر غير رسمية.



جاء ذلك تعليقًا على ما يتم تداوله بشأن قضية إلغاء الثانوية العامة الجديدة، التي كانت تنظرها محكمة القضاء الإداري اليوم، وقال نائب الوزير "إن الوزارة عندما ترغب في طرح بيان عام أو خاص بقضية ما فإنه ينشر من خلال موقعها الرسمى فقط، وغير ذلك إشاعات تهدف إلى إثارة البلبلة فقط".



شدد عمر على "أن الوزارة لديها مشروع اصلاحى بدأ بالفعل، ولن يتوقف في جميع المحاور الأكاديمية والتربوية والإدارية، وهو كان مطلب لجموع الشعب المصري، وقد تبنته الإدارة التنفيذية لصالح مستقبل أفضل لمصر، وذلك وفق خطة واضحة، تتضح معالمها في رؤية مصر المستدامة ٢٠٣٠، وآلياته واضحة في برنامج عمل الحكومة، الذي قدم لمجلس النواب العام الماضي".



ودعا الجميع بلا استثناء إلى الإطلاع عليهم جيدًا للمعرفة والإحاطة؛ لكى لا يقعن في براثن الإشاعات المتداولة، والتي تستهدف استقرار الوطن.