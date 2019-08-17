براتب يصل لـ 5000 جنيه.. 33 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 33 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الموبايل بالمعادي، وبراتب يصل إلى 5000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 4 تسويق إلكتروني، و7 أخصائي تحليل أسواق، وذلك من الجنسين، وبراتب يتراوح من 3000 إلى 4000 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 2 مسئولة تسليم، براتب يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه، وأخصائي موارد بشرية، براتب من 2500 إلى 3000 جنيه.



وتطلب الشركة أيضا، 2 أخصائي مشتريات، براتب من 3000 إلى 4000 جنيه، 3 فني صيانة موبايل، براتب من 2000 إلى 3000 جنيه، و10 أخصائي تطوير مبيعات، براتب من 2000 إلى 5000 جنيه.



وتتضمن الوظائف أيضا، 4 أمين مخازن، براتب من 2000 إلى 2400 جنيه.



وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يتراوح عمره بين 22 إلى 30 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي.



وحددت الشركة مواقع العمل في القاهرة، المعادي، الجيزة، ووسط البلد.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01008446108، والتواصل مع المدير المسئول رباب عبد الرحمن، أو التوجه لمقر الشركة في 35 ب كورنيش المعادي.